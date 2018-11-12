AK Parti'de Aday Adaylık Başvuruları

Rıdvan Duran, AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Ailesi, yakınları ve dostlarıyla il binasına gelen Duran, başvuru dosyasını AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu'na teslim etti.

Aday adaylığı başvurusu esnasında konuşan Rıdvan Duran, Türkiye için son derece önemli bir seçimin arifesinde olduklarını, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimde Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için burada bulunduğunu bildirdi.

"1994 ruhu 2023 vizyonu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu yerel seçimlerde yakaladığı ruhu Sakarya'da devam ettirmek için aday adayı olmaya karar verdiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"2023 ve 2071 vizyonunu belediyecilikle birleştirerek, şehrimize daha iyi hizmet ve yatırımlar gelmesi için mücadele edeceğiz. Tabi önce Rabbim nasip edecek, sonra parti büyüklerimiz 'olur' verecekler. Bu şehrin çocuğuyum, bu şehri tanıyor, biliyorum. Bugüne kadar belediyecilik ve diğer kamu görevlerinde de fazlasıyla hemhal olduk. İnşallah yine yönetimi hep birlikte yapacağız. Allah nasip eder, Büyükşehir Belediye Başkanı olursak şehrimizin sorunları üzerine birlikte çalışacağız. AK Partili belediyelerimiz, 15 yılı aşkın süredir Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sakarya'ya hizmet ediyorlar. Önemli birçok başarıya imza attılar. Bu bir hizmet yarışıdır. Öncelikle Rabbim nasip eder, partimiz de uygun görürse, hizmet bayrağını daha yukarı taşımak için sizlerle birlikte var gücümle çalışacağım. En büyük idealim, 1994 ruhu 2023 vizyonu ile yerel yönetim anlayışını bir araya getirerek, Sakaryamızı marka şehir haline getirmektir."

Duran, hemşehrilerinin istek ve beklentilerini çok iyi bildiğini, kenti en iyi noktaya taşımak için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışacaklarını söyledi.

"Bu şehri birlikte yöneteceğiz"

Sakarya'nın turizm, sanayi, kültür varlıkları ve sosyal yaşamıyla Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Rıdvan Duran, "Hayata geçireceğimiz projelerle şehrimizi çok daha farklı noktaya taşıyacağız. Bu şehri hep birlikte yöneteceğiz. Sakaryamızı hak ettiği hedeflere birlikte ulaştıracağız. Bugün burada bizlerle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum. Aday adaylığı sürecinde yakından ve uzaktan desteklerini ileten tüm dostlarıma ve hemşehrilerimize şükranlarımı sunarım. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." şeklinde konuştu.

Başvuru dosyasını kabul eden ve hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için Rıdvan Duran dışında Hüseyin Emanet, Ali İnci, Tuğba Akkar Şen ve Muhammet Gökhan Kilit'in başvuru yaptığını söyledi.