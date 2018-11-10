AK Parti'de Aday Adaylık Başvuruları

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevinden dün itibariyle istifa eden Rasim Arı, AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkan aday adaylığı için başvuruda bulundu.



Arı, parti binasına gelerek başvuru dosyasını İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'a teslim etti.



Daha sonra çalışma ofisinde basın toplantısı düzenleyen Arı, belediye başkan adayı olup 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimde başkan seçildiği takdirde tüm halkın söz sahibi olduğu bir yönetim anlayışı içinde çalışacaklarını belirtti.

Arı, şöyle konuştu:



"Bugüne kadar varlık sebebim olduğunu bildiğim, bundan sonra da koşullar ne olursa olsun tüm varlığımla hizmet etmeye devam edeceğim memleketim Nevşehir için hizmet etme onuruna, aday adayı olduğumu açıklamak isterim. Allah nasip eder, hemşehrilerim layık görürlerse, şehrimizi birliktelikle, Nevşehir'in her kesiminden kardeşlerimle tam bir uyum ve açık iletişimle, herkesin söz sahibi olduğu bir yaklaşımla yönetmek adına bir hayalim var.

Bu yaklaşımla, Nevşehir'e yakışır hizmetler sunmak adına sevdamız var. Türkiye'mizin göz bebeği, Nevşehir'i bir dünya markası haline getirmek adına büyük hedeflerimiz var. Bu yolda boş laf etmeyeceğiz, daima projelerle konuşacağız. Nevşehir'imize yakışanı daima eserlerimizle ortaya koyacağız."