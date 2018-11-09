AK Parti'de Aday Adaylık Başvuruları

Anadolu Ajansı (AA) eski Sakarya Bölge Müdürü ve Parlamento Haberleri Editör Yardımcısı Atakan Çelik (41), AK Parti'den Serdivan Belediye Başkan aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Partinin ilçe binasına eşi Elvan Ferhan, çocukları Fatih Emre ve Mihrimah ile gelen Çelik, başvuru dosyasını ilçe başkanına teslim etti.

Bu coğrafyada ve bu topraklarda yaşayan iddialı insanların imparatorluk kurduklarını, küllerinden cumhuriyeti doğurduklarını, bugün gelinen noktada bu ruhu AK Parti kadrolarının taşıdığını aktaran Çelik, Serdivan'a vefa borcu olduğu ve hizmet etmek için aday adayı olduğunu belirtti.

Başvuru dosyasını kabul eden ve hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Atakan Çelik dışında 3 adayın daha başvuru yaptığını söyledi.