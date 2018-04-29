AK Parti'de Aday Adaylığı Süresi Uzatıldı

ENES KAPLAN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatıldığını belirtti.

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran milletvekili genel seçimlerine yönelik, parti içi seçim takviminde değişikliğe gidildiğini söyledi.

Daha önce başvuruların bugün sona ereceğinin açıklandığını hatırlatan Ünal, "Başvuruların yoğunluğu ve son başvuru tarihinin pazar gününe denk gelmesinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla AK Parti aday adaylığı başvuruları 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatılmıştır. Temayül yoklamaları ise 5 Mayıs Cumartesi günü yapılacaktır." ifadesini kullandı.

AK Parti'de seçim takvimi değişti

AK Parti'nin değişen seçim takvimine göre 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar alınacak başvuru formları 3 Mayıs'ta Genel Merkeze getirilecek ve tasnif edilecek. Daha sonra 5 Mayıs'ta temayül yoklaması yapılacak.

Temayül yoklaması sonrasında 4 gün boyunca yapılacak alt komisyon çalışmalarının ardından ilgili komisyonlar 11 Mayıs'ta raporlarını teslim edecek. 2 gün sürecek ara komisyon çalışmalarının ardından hazırlanacak raporların tesliminin ardından 15 Mayıs'ta üst kurul çalışmaları başlayacak.

Üst kurul çalışmaları 6 gün boyunca devam edecek. AK Parti'de milletvekili aday listeleri 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilecek, 22 Mayıs Salı günü aday tanıtım toplantısı yapılacak.

AK Parti'de Genel Merkez ve il başkanlıklarına şu ana kadar 491'i engelli olmak üzere 6 bin 132 kişinin aday adaylığı başvurusu yaptığı öğrenildi.