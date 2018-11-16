AK Parti'de Aday Adaylığı Süreci Sona Erdi

AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı süreci sona erdi. Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, bütün aday adaylarına AK Parti'ye gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür etti.

AK Parti'de, 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli seçimler için belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 12 Kasım 2018 Pazartesi günü bitecek 2019 Mahalli İdareler Seçimleri Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvuruları, 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.00'ye kadar uzatılmıştı. Yoğunluktan dolayı başvuru sürecini bugüne kadar uzattıklarını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, "Başvurusunu yapan bütün aday adaylarına partimize gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ediyoruz. Büyükşehir için 5 adayımız başvuruda bulundu. İlçelerimizde 165 adayımız vardı. Meclis üyeliğine ise 19 kişi başvuruda bulundu. Meclis üyeleriyle ilgili başvuru süreci devam ediyor. Halen başvurular devam ediyor olabilir. Bununla ilgili net sayıyı daha sonra kamuoyunla paylaşacağız. Pazar günü ise temayül yoklamasıyla aday adaylarımız teşkilatımızın karşısına çıkacaklar. Orada da teşkilatımız mevcut başkanlarla ilgili fikirlerini beyan edecekler. Görmek istedikleri farklı isimler var ise onlara da dile getirecekler" dedi.

Temayülden sonra adayların ne zaman açıklanacağına dair net bir tarihin olmadığını belirten Salman, "Ama tekrar anket yapılması gerekebilir. Şu anda büyükşehir belediye başkan aday adaylığı için Rüstem Cengiz, Mahmut İnan, Sedat Yalçın, Mustafa Öztürk ve Celil Çolak başvuru yaptı" diye konuştu.

İlçelerde ise aday adaylığı için Osmangazi 17, Büyükorhan 15, Kestel 13, İnegöl 13, Keles 10, Mustafakemalpaşa 10,Orhangazi 10, Yıldırım 10, Harmancık 9, Gemlik 7, Gürsu 7, İznik 7, Orhaneli 7, Yenişehir 7, Mudanya 7, Nilüfer 5 ve Karacabey 2 olarak açıklandı. - BURSA