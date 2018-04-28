AK Parti'de aday adaylığı başvuruları devam ediyor. Son olarak Ramazan Acar AK Parti'den milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusu yaptı.

Başvuru sırasında bir konuşma yapan Acar, "Bugün burada 24 Haziran'da yapılacak olan seçimle ilgili, başvurumuzu yaptık. Allah hayırlı uğurlu etsin. 24 Haziran'da çok önemli bir seçim yapılacak, geçtiğimiz referandum seçimiyle onaylanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemimizle ilk defa bir Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Biz bu seçimde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz. Bunun yanında bir de milletvekillerini seçeceğiz. Cumhurbaşkanımızın yanında güçlü bir meclise ihtiyacımız var. Onun için hepimize büyük görevler düşüyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun, Allah yolumuzu açık etsin" diye konuştu. - MALATYA