AK Parti'de Aday Adayları Vitrine Çıkmaya Başladı

Mart 2019'da yapılacak mahalli seçimler öncesinde AK Parti'den belediye başkan aday adayı olacaklar netleşmeye başladı.

Eskipazar Belediye Başkanlığına aday adayı olmak isteyenler dosyalarını AK Parti ilçe teşkilatına teslim etmeye başladı.

5-12 Kasım tarihleri arasında aday adayları müracaatlarının alınmaya başlandığı AK Parti'de başvurular start aldı. Eskipazar ilçe belediye başkanlığı için il adaylık başvurusu il Genel Meclis üyesi Kamil Ünal'dan geldi.

Ünal, beraberinde kalabalık bir grupla AK Parti Eskipazar ilçe başkanlığına giderek evraklarını teslim ederek, Eskipazar'a hizmet için yola çıktığını ifade etti.

Ünal, "25 yıllık cemiyet hayatımda edinmiş olduğum tecrübelerimi deneyimlerimi de göz önünde bulundurarak ve sevdası olduğum Eskipazar ilçemizin hak ettiği yerde olması adına ne yaparsak azdır düşüncesi ile yarınların geleceğine iyi bir miras ve eser bırakmak için adaylık başvurusu yapıyoruz.

Eskipazar Belediyemizde dürüst, şeffaf, adil bir yönetim oluşturarak herkese eşit davranacağız. İnsanı önemseyen hizmet ve çözüm odaklı olacağız. İnsan dostu, çevre dostu, estetik ve marka şehirler esasına dayalı bir şehir vizyonu ortaya koyacağız. Eskipazar adına hizmet veren STK ile birlikte çalışmalara önem ve özen göstereceğiz. Bütçeyi artıracak imkanlar oluşturacağız. Tasarrufu sağlayacak önlemler alacağız. Mali kaynakları etkin ve verimli yöneteceğiz" diyerek yapmayı planladığı bir dizi projeleri aktardı. - KARABÜK