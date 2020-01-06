AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci

06.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:18

AK Parti Niğde İl Başkanlığı, 7. Olağan Kongre sürecini belde başkanlığı kongreleriyle başlattı.

"İnandığın Yolda Yürü" sloganıyla 7. Olağan Kongre sürecini başlatan AK Parti Niğde teşkilatı, 5 binin üzerinde nüfusu olan 4 beldede kongre yaptı.

Niğde Merkeze bağlı Kiledere, Edikli ve Yeşilgölcük ile Bor'a bağlı Kemerhisar beldelerinde hafta sonu kongreler gerçekleştirildi. Kongrelerde Kemerhisar'da Yusuf Kurt, Yeşilgölcük'te Ergin Turgut, Edikli'de Hasan Uzun görevlerine devam ederken, Kiledere'de Bülent Doğan seçildi.



AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, "Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde AK Parti olarak kurulduğumuz ilk gündeki aşk ve heyecanla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin dünyada daha sözü geçen bir ülke konumuna geldiğini belirten Peşin, "2023 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Kongrelerimiz hem beldelerimize hem ilimize hayırlı olsun. Seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bundan önce görev alan hizmette büyük emeği olan kardeşlerimize de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kongrelere, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Başkanı Peşin, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Şafak, Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna ve teşkilat mensupları katıldı.

Kaynak: AA