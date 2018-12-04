AK Parti'de 4 İlçe Başkanı Aday Adaylığı İçin İstifa Etti

AK Parti'den 4 ilçe başkanı, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği aday adaylığı için Genel Merkezin takdiriyle görevlerinden istifa ettiler.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, yaptığı yazılı açıklamada Bozkurt, Buldan, Çardak ve Tavas ilçe başkanlarının belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliğine aday olmak için Genel Merkez tarafından talep edilen istifalarını sunduklarını belirtti.

AK Parti Genel Merkezi tarafından açıklanan seçim takviminin işlediğini ve bu bağlamda da ilçe başkanı olan parti mensuplarının da yeni görevlere talip olmak adına mevcut görevlerinden ayrıldıklarını bildiren Filiz, şunları kaydetti:

"2019 Mahalli Seçimlerinde AK Parti kadrolarında yer almak isteyen partililerin ve vatandaşların yoğun bir teveccühü ile karşılaştık. Genel Merkezimizin takdiriyle 4 ilçe başkanımız görevlerinden ayrıldı. Bozkurt İlçe Başkanımız Ahmet Bayar, Buldan İlçe Başkanımız Hasan Coşan, Çardak İlçe Başkanımız Mehmet Pala ve Tavas İlçe Başkanımız Hüseyin İnamlık, belediye başkanı ve belediye meclis üyeliğine aday olabilmek için başkanlıktan istifa ederek aday adayı oldular. Genel Merkezimiz tarafından bir atama yapılıncaya kadar Bozkurt İlçe Başkanımız Ahmet Bayar'ın yerine vekaleten Kadir Cengiz, Buldan İlçe Başkanımız Hasan Coşan'ın yerine vekaleten Naci Çomuk, Çardak İlçe Başkanımız Mehmet Pala'nın yerine vekaleten Mehmet Beşdağ ve Tavas İlçe Başkanımız Hüseyin İnamlık'ın yerine vekaleten Hasan Hüseyin Büyüktarakçı görevlendirilmişlerdir. Aday adayı olan ilçe başkanlarımıza bugüne kadar ilçe başkanı olarak yapmış oldukları üstün hizmetler için teşekkürlerimi sunar, kendilerine ve onların nezdinde partimizin tüm aday adaylarına çıktıkları bu kutlu yolda başarılar dilerim."