AK Parti'de 3 İl Başkanlığına Atama
AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Ankara, Afyonkarahisar ve Artvin il başkanlıklarına atama yapıldığını bildirdi.
AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Ankara, Afyonkarahisar ve Artvin il başkanlıklarına atama yapıldığını bildirdi.
Ataş, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Ankara İl Başkanlığına Hakan Han Özcan'ın, Afyonkarahisar İl Başkanlığına Hüseyin Sezen'in, Artvin İl Başkanlığına ise Şenol Alpaslan'ın getirildiğini duyurdu.