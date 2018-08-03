AK Parti'de 2 İl Başkanlığına Atama
AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Kayseri ve Sivas il başkanlıklarına atama yapıldığını bildirdi.
AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Kayseri ve Sivas il başkanlıklarına atama yapıldığını bildirdi.
Ataş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Kayseri İl Başkanlığına Şaban Çopuroğlu'nun, Sivas İl Başkanlığına da Hakan Aksu'nun getirildiğini açıkladı.