AK Parti'de 19'uncu dönem Siyaset Akademisi başvuruları başladı

13.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:38

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 19'uncu Dönem Siyaset Akademisi başvurularının başladığını belirterek, "Akademide dereceye girenlere; birinciye Kudüs, ikinciye Balkanlar, üçüncüye ise İspanya Endülüs gezisi ödülleri verilecektir" dedi.

AK Partili Hamza Dağ, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, Siyaset Akademisi'nin 2008 yılında başladığını, bu zamana kadar 75 bin kişinin eğitim gördüğünü, 30 bin katılımcının başarı sertifikası aldığını belirtti. Eğitimde verilen derslere göre alanında uzman hocaların, tanınmış isimlerin ve siyasilerin katılımcılarla bir araya geleceğini kaydeden Dağ, siyaset akademisinin Türk siyasetinde bir marka değeri olarak yerini aldığını söyledi.

KATILIM ÜCRETİ 250 TLAK Partili Dağ, 38 ilde gerçekleştirilecek 19'uncu dönem siyaset akademisi kayıtlarının 13-27 Ocak tarihleri arasında 'www.siyasetakademisi.akparti.org.tr' internet sitesi üzerinden ya da il başkanlıklarına gidilerek yapılabileceğini söyledi. Dağ "Siyaset akademisi katılım ücreti 250 TL olarak belirlenmiştir. 18-30 yaş aralığındaki gençlerden ve kadın katılımcılardan ise 100 TL katılım bedeli alınacaktır. Şehit ve gazi yakınları ile yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlarımız için kayıtlarımızın ücretsiz olması kararlaştırılmıştır. Kursiyerlerimizden bu ücretler dışında herhangi bir ödeme talep edilmeyecektir. Akademide 4'ü online ve 16'sı yüz yüze olmak üzere 20 ders verilecektir. Siyaset Akademisi'nin ders süreci, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da verecekleri ders ile 38 ilimizde eş zamanlı olarak başlayacaktır. Siyaset Akademisi eğitim programı haftada 2 saat olmak üzere 8 hafta devam edecek olup, 4 saatlik online eğitim dersleri ile beraber toplam 20 saatlik bir eğitim programı olacaktır. Bu dönem ders programımıza diğer dönemlerden farklı olarak Avrupa'da Yükselen Milliyetçilik ve Popülizm, İslamofobia ve Yabancı Düşmanlığı, Suriye Krizi'nde Türkiye'nin Dış Politikası ve Göçmen Sorunu, Sosyal Medya, Siyaset ve Toplum, Profesyonel Yönetim Teknikleri, Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi derslerini ekledik" diye konuştu.'BİRİNCİYE KUDÜS GEZİSİ ÖDÜLÜ VERİLECEK'Dağ, katılımcıların program sonunda, katıldıkları derslerden sınava tabii tutulacağını ve sınav sonuç sıralamasına göre derecelendirileceklerini kaydederek, şöyle konuştu: "Sınav sonucunda başarı sırasına göre kursiyerlerimize çeşitli ödüller verilecektir. Bu dönem, diğer dönemlerden farklı olarak, Türkiye genelinde dereceye giren katılımcılarımıza ödül olarak gezi programı hediye edilecektir. Buna göre dereceye girenlere; Türkiye birincisine Kudüs, ikinciye Balkanlar, üçüncüye ise İspanya Endülüs gezisi ödülleri verilecektir. Sınav sonucunda 50 ve üzeri puan alan tüm katılımcılarımıza başarı sertifikası takdim edilecek ve Türkiye genelinde dereceye giren kursiyerlerimize ise ödülleri, düzenlenecek ödül töreninde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecektir."'AK PARTİ KARŞITLIĞI HAREKETI OLARAK GÖRÜYORUM' AK Partili Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın birlikte, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' isimli kitabının okuma tiyatrosunu izlemesi ile ilgili olarak ise "AK Parti karşıtlığı noktasında bazı çevrelerin değişik vesilelerle bir araya geldiklerini görüyoruz. Tiyatro içeriğine bakmış değilim. Daha önce kahvaltılı bir toplantıda da böyle bir görüntü vermişlerdi. Toplumu AK Parti karşıtlığında bir araya getirme noktasında bir hareket olarak görüyorum ve böyle değerlendiriyorum" diye konuştu.

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-Hamza Dağ basın açıklaması

Haber: Nursima ÖZONUR- Kamera: Kaan ULU/ ANKARA,

Kaynak: DHA