AK Parti Datça İlçe Başkanı Keleş oldu
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AK Parti Datça İlçe Başkanı Keleş oldu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Datça İlçe Başkanlığı kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Datça İlçe Başkanı Keleş oldu
19.09.2020 21:42 | Son Güncelleme: 19.09.2020 21:47

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Datça İlçe Başkanlığı kongresi gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak giren Fatih Keleş AK Parti Datça ilçe başkanlığına seçildi.

AK Parti Datça İlçe Başkanlığı'nda kongre heyecanı yaşandı. Kongreye Muğla İl Başkanı, AK Parti Muğla Milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları başkanları, delegeler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ve konuşmalar ile devam eden kongrede tek aday ile seçime gidildi. Kullanılan 158 oyun 152'sini alan Fatih Keleş AK Parti Datça ilçe başkanlığına seçildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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