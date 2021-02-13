AK Parti Datça Gençlik Kolları ücretsiz maske ve kolonya dağıttı

AK Parti Datça Gençlik Kolları üyeleri, halk pazarında kolonya ve maske dağıtımı yaptı.

AK Parti Datça Gençlik Kolları üyeleri, halk pazarında kolonya ve maske dağıtımı yaptı.

Gençlik Kolları üyeleri, Datça merkezinde alışveriş için sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlara, kamu görevlilerine, faaliyetlerini sürdüren esnafa ücretsiz kolonya ve maske dağıttı.

Üyeler, vatandaşlara salgın tedbirlerinin ve evde kalmalarının önemi konusunda bilgilendirme yaparak uyarılarda bulundu.

İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kutan Eski, sağlığın her şeyden önce geldiğini söyledi.

Datça için faydalı olmayı düşündüklerini ifade eden Eski, şöyle konuştu:

"Datça'mız için elimizden gelenin fazlasını yapmayı vazife biliriz. Salgın döneminde çok zor zamanlar geçiriyoruz ama bunun da üstesinden geleceğiz. Biz buna inanıyoruz, bu yolda yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz. Kendimizi koruyalım kentimizi koruyalım."

Etkinliğe katılan bazı vatandaşlar da kolonya ve maske dağıtımı için teşekkür ederek, devletin aldığı diğer önlemleri de desteklediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan