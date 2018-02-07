AK Parti Darıca İlçe Başkanı Bıyık'tan Mahalle Ziyareti
AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle teşkilatlarını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle teşkilatlarını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bıyık, yönetim kurulu üyeleriyle AK Parti Sırasöğütler Mahalle Temsilciliğini ziyaret ederek, partililerle görüştü, ve vatandaşların sorunlarını dinledi.
AK Parti'nin başarısında mahalle teşkilatlarının önemli rol oynadığını ifade eden Bıyık, şunları kaydetti:
"Mahalle başkanlarımız ve yöneticilerimiz fedakarca çalışıyor. Partimizin başarılarına önemli katkılar sunuyorlar. Mahallelerimizin başarısı partimizin başarısıdır. Sizler mahallelerde bizlerin gözü ve kulağısınız. Mahallenizdeki sorunları en iyi sizler biliyorsunuz."
Muzaffer Bıyık, mahalle teşkilatı yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.