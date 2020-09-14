AK Parti, Dargeçit, Midyat ve Kızıltepe ilçe kongrelerini tamamladı
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AK Parti, Dargeçit, Midyat ve Kızıltepe ilçe kongrelerini tamamladı

Dargeçit, Midyat ve Kızıltepe kongreleri tamamlandı.

AK Parti, Dargeçit, Midyat ve Kızıltepe ilçe kongrelerini tamamladı
14.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:10

Dargeçit, Midyat ve Kızıltepe kongreleri tamamlandı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla 3 ilde kongreleri tamamladıklarını söyledi.

Kongrelere katılım yoğun olduğunu belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Yüzde 90'nın üzerinde bir katılım sağlaması teşkilatlanmadaki üstün başarımızın en büyük göstergesidir. Tamamladığımız Dargeçit, Midyat ve Kızıltepe İlçelerimizin kongrelerinde teşkilatlarımızın ve vatandaşlarımızın sabırla kongre salonlarımıza gelerek kurallara riayet etmesinin yanında coşkuyu elden bırakmaması AK Partimize olan sahiplenmenin güzel bir örneği oldu. Milletimizin bu kararlı duruşu sayesinde hizmet yolunda ilerleyişimiz katlanarak artacaktır."

Kaynak: AA

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