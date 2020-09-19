AK Parti Darende ve Kuluncak İlçe Kongreleri yapıldı
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AK Parti Darende ve Kuluncak İlçe Kongreleri yapıldı

AK Parti Darende ve Kuluncak 7. Olağan İlçe Kongreleri gerçekleştirildi.

AK Parti Darende ve Kuluncak İlçe Kongreleri yapıldı
19.09.2020 17:31 | Son Güncelleme: 19.09.2020 17:34

AK Parti Darende ve Kuluncak 7. Olağan İlçe Kongreleri gerçekleştirildi.

Darende'de açık alanda gerçekleştirilen kongrede konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, ilçenin AK Parti'ye her seçimde tam destek verdiğini belirtti.

AK Parti'nin vefa partisi olduğunu aktaran Çalık, "Ama AK Partiye vefasızlık gösteren var mı? Var. Bu davadan vazgeçenler var mı? Var. Biz onların ne için gittiğini çok iyi biliyoruz. Biz makam ve mevki için gelmedik, biz dava için Recep Tayyip Erdoğan ile bu memlekete hizmet için geldik." dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti'nin, bugün yurdun dört bir yanında eserleriyle övünen, eser siyaseti yapan bir parti olduğunu kaydetti.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "19 yıl içerisinde tüm tablolara, yapılan yatırımlara bakıldığı zaman kadrolarımızın ne kadar büyük bir iş başardığını göreceksiniz." diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Darende'nin Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin memleketi olduğunu kaydederek, burada hizmet etmenin önemine değindi.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise kongrenin hayırlı olmasını temenni etti.

Tek liste halinde seçime giden AK Parti Darende İlçe Başkanlığına Veysel Karaman seçildi.

Öte yandan, AK Parti Kuluncak 7. Olağan İlçe kongresinde tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut İlçe Başkanı Ahmet Boyraz güven tazeledi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ayhan İşcen
Ayhan İşcen
AA Editörü

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