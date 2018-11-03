AK Parti Daraltılmış İl Danışma Toplantısı

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından "Daraltılmış İl Danışma Toplantısı" düzenlendi.

Parti binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan milleti iktidara taşıdı. Bu dava inşallah yüzyıllarca devam edecek. Bizler onun teşkilat mensupları olarak önemli bir sınavdan geçtik. 31 Mart 2019 tarihinde de önemli bir sınavımız var. İnşallah bu sınavı da başarıyla geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, "Milletvekilleri, teşkilatımız, il genel meclis ve belediye meclisimiz bir ve beraberiz. Aday adayı olan arkadaşlar, mevcut belediye başkanına iftira atıp, gıybet etmesinler. Bizler bir bütünüz. Biz buraya kadar beraber geldik, bundan sonra kime nasip olursa ona hayırlı olsun demek düşer." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu da, AK Parti'nin diğer partilerden farklı olduğunu ve AK Parti'nin içinde huzurun olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bizler koşarken başkasına çelme takmamalıyız. Bizden daha hızlı koşan varsa ona engel olmamalıyız. Biz AK Parti olarak birbirimizi üzecek davranışlarda bulunmamalıyız. Bu seçimde belediye başkanlığı adaylığı için müracaat etmeyeceğim. İnşallah bu yarış birbirimizi üzmeden devam eder."