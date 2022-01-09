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AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Karabük İl Başkanlığı Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin'in katılımıyla gerçekleştirdi.

KARABÜK (İHA) - Ak Parti Karabük İl Başkanlığı Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin'in katılımıyla gerçekleştirdi.

Toplantıda bir araya gelen AK Parti teşkilatı istişare ve değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz'ün açılış konuşmasını yaptığı toplantıda teşkilat faaliyetleri sunumları yapıldı.

Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'na, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter ve il ve İlçe teşkilat kademeleri katıldı. - KARABÜK

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