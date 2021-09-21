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AK Parti danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi

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AK Parti danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı Danışma Meclis toplantısı gerçekleştirildi.

ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı Danışma Meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığını İl Başkan Yardımcısı Nihat Karaaslan'ın yaptığı toplantıya partililer katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kutlu bir davanın mensubu olduklarını, ciddi mücadeleler verdiklerini belirterek, yapılan hizmetleri halka iyi anlatmak gerektiğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya lideri olduğunu ve bunu diğer ülkelerin devlet büyüklerinin söylediğini vurgulayan Dağtekin, Erdoğan'ın yol arkadaşlığı yapmanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, iç ve dış saldırılara rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde geminin yoluna devam ettiğini belirterek, teknolojik ve ihracatlar ile Türkiye'nin gücüne güç kattığını söyledi.

Eski Milletvekili Mehmet Metiner ise konuşmasında, AK Parti davasının mevki makamlara kurban edilemeyecek kadar önemli olduğunu, ülkemizin elde ettiği 'öz güvene' karşı ciddi bir saldırı olduğunu, fitnelerin bu saldırılarına karşı sağlam durulması gerektiğini kaydetti.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, partiyi hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını dile getirerek, "Bu ülkede, bu coğrafyada yapılan her bir güzelliğin altında Cumhurbaşkanımızın imzası var. Yolumuzu halk ile beraber çizdik. Bir başka yere bel bağlamadık. Yabancı ülkelere, gazete manşetlerine güvenmedik. Bizi var eden halkımızdır. Milletle beraber yolu çıktık, milletin derdiyle dertlendik. Sadece Türkiye'nin değil, coğrafyanın kaderi eşittir AK Parti'nin kaderi, Recep Tayyip Erdoğan'ın kaderidir. Sessiz çoğunluğun sesi olduğu için, onlar için kelle koltukta mücadele ettiği için Recep Tayyip Erdoğan diyoruz" dedi.

Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise konuşmasında, Anadolu illerinin bu yapının temel taşları olduğunu dile getirerek, yük olmadan yük almak gerektiğini belirtti.

Bazı şehirlerin yükünü diğer şehirlerin alması gerektiğini dile getiren Sorgun, partinin her kademesinin önemli olduğunu belirterek, "Nöbetin nerede değil, nasıl tutulduğu önemlidir" dedi. - ADIYAMAN

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