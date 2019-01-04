Ak Parti, Cumhur İttifakı'nın İzmir Adaylarını Yarın Açıklayacak

AK Parti'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın açıklanacak. Adayların tanıtılacağı törenin yapılacağı Halkapınar Spor Salonu'nda hazırlıklar sürüyor. Balonlar ve bayraklarla süslenen salonun pek çok noktasına dikkat çeken pankartlar asıldı. Törende, AK Parti'nin adaylarının yanı sıra MHP'nin adayları da açıklanacak.

AK Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde İzmir'de belirlediği ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın saat 14.00'de Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek törenle açıklanacak. İzmir'in bir çok noktasına duyuru panoları yerleştirilen törene saatler kala, salondaki son hazırlıklar da hız kesmeden devam ediyor. Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan salon balonlarla süslendi. Konuşmaların yapılacağı platformun sağ tarafına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sol tarafına da AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin fotoğrafları konuldu. Salonun farklı noktalarına ise üzerlerinde, 'Ak kadın İzmir burada, Reis'inin yanında', 'Sevemez kimse seni, bizim sevdiğimiz kadar' yazan pankartlar yerleştirildi. Nihat Zeybekci'nin resminin yer aldığı pankartta, 'Gönülleri yapmaya geldik' ifadesi yer aldı. AK Parti'nin 2014 yerel seçimlerinde İzmir'den belediye başkan adayı gösterdiği TBMM Başkanı AK Parti'nin İstabul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için de üzerinde, 'İzmir senin uğurun sen İzmir'in gururusun' yazılı bir pankart asıldı. Sahne bölümüne 2 dev LED ekran konulan salonun tribünlerinin üzerinde ise 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve fotoğrafları yer aldı.

BİN METRE BALON, 5 BİN METRE BAYRAK KULLANILDI

Salon süslemeleri için 1000 metre zincir balon kullanıldı. Balonlar partinin renkleri olan mavi, turuncu ve beyazdan seçildi. 5 bin metre bayrak kullanıldı. Ayrıca tribünlere her koltuğa davetliler için Türk bayrağı ve parti bayrağı konuldu.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI: DENEYİMİ ÖN PLANDA TUTTUK

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda partili katılacak. Program öncesi, bilgi veren AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Bütün kamuoyunun bildiği gibi Nihat Zeybekci'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu açıklandı. 30 ilçemiz belli, bir kısmı AK Parti olacak belli bir kesimde MHP adayları olacak. Uzun çalışmalar neticesinde adaylarımızı belirledik, temayül yoklaması, kamuoyu yoklamaları yaptık. Partimizin tek tek görüşlerini aldık. Bu kararlar yapışan çalışmaların ardından verildi" diye konuştu. Yapılan son toplantıda adayların belirlendiğini ifade eden Başkan Şengül, "Adaylarımızı belirlerken kamuoyunda bilinirliğinden ziyade, bilgi birikimi, deneyimini ön planda tuttuk. İnce eleyip sık dokuduk. İzmir ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. Sorunları yakından biliyoruz, ulaşım sorunu, çöp büyük bir sorun teşkil ediyor. Büyükşehir adayımız Zeybekci ile uzun süredir İzmirimizde çalışmalar yapıyoruz. Kendisi uzun yıllar büyükşehir belediye başkanlığı yapmış, tecrübesi bilgi birikimi var. Bu da İzmir'e yansıyacak" dedi.

'MHP'NİN ADAYLARI DA AÇIKLANACAK'

İzmir'in kaybedecek zamanının olmadığını söyleyen Şengül, kentin ciddi sorunlarının bulunduğunu, bunu çözecek olan kişinin ise Nihat Zeybekci olduğunu savundu. Şengül, şunları söyledi:

"Vatandaştan çok büyük bir teveccüh var. Sokağa indiğimizde bunun yansımalarını çok iyi görüyoruz. İnsanlar ortak değerlerimizi ayrışma nedeni olarak kullanmıyor. İnsanlar suistimal edilmek istemiyor. İyi niyetlerinin kullanılmasını istemiyorlar. Çözüm istiyorlar. İzmir'in kokmasını istemiyorlar, İzmir'in yine nergis ve zambak kokmasını istiyorlar. Çatışmadan uzak, kutuplaşmadan uzak, güzel İzmirimiz güzelliklerini ortaya çıkaracak adaylarımız ile çalışmalarımıza başlayacağız."

Başkan Şengül, yerel seçimlere de Cumhur İttifakı çatısı altında gittiklerini hatırlatarak, yarın yapılacak olan aday tanıtım toplantısında, MHP'nin adaylarının da açıklanacağını belirtti. Şengül, gazetecilerin "Kaç ilçede MHP'li aday gösterilecek" sorusuna şu yanıtı verdi: "Zaten bizim Cumhur İttifakı'nda yola çıktığımız, herkes öncelikle kendi kazandığı ilçelerde kendi adaylarını çıkaracak. Onun dışında kazanılmamış ilçelerde hangi parti ikinci parti olduysa onun adayları çıkarılıp, destek verilecek. Bundan yola çıkarılarak gerekli görüşmeler yapıldı ve belli mutabakata varıldı. Bugün son görüşmelerle netleşecek. AK Parti'nin çıkaracağı isimler netleşti. AK Parti'de belki bir iki ilçede isim değişikliği olabilir. MHP'ye 6 ilçe verildi, bir iki ilçe için görüşmeler devam ediyor."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROGRAMI YOĞUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın AK Parti'nin aday tanıtım toplantısına katıldıktan sonra, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'in babası merhum Ekrem Pakdemirli için Bornova'da düzenlenecek mevlit programına katılacak. Erdoğan daha sonra, iki fabrikanın açılışı için Manisa'ya gidecek.

- İzmir

Kaynak: DHA