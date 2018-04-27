AK Parti Çubuk İlçe Danışma Kurulu Toplandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde AK Parti Çubuk Genişletilmiş İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

Çubuk Halk Eğitim Merkezinin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, 24 Haziran'daki milletvekili genel seçiminin tarihin en önemli genel seçimi olduğunu söyledi.

Tüm teşkilat olarak genel seçime hazır olduklarını vurgulayan Demirbaş, alacakları oy oranıyla Ankara'nın bir numaralı ilçesi olacaklarını kaydetti.

Partililerden bulundukları her ortamda Cumhurbaşkanı'nı, partiyi ve yapılan hizmetleri en iyi şekilde anlatmasını isteyen Demirbaş, "Bir önceki seçimdeki yüzde 77'lik oy oranını inşallah yüzde 90'lara taşıyacağız. Bu şekilde Ankara ve Çubuk siyasi tarihinde en yüksek oyu veren ilçe olarak tarihe geçmek istiyoruz." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ise AK Parti iktidarıyla vesayetlerin ortadan kalktığını dile getirerek, "Bu ülkemizi güçlü kılmaktadır." ifadesini kullandı.

Konuşmasında ilçede belediye tarafından yürütülen çalışmalara da değinen Acehan, ilçede 50 yılda yapılmayan yatırımları kendi dönmelerinde yaptıklarını söyledi.

Toplantıda daha sonra sivil toplum kuruluşları sırayla söz alarak ilçede yapılmasını istedikleri çalışmaları ve Çubuklu bir milletvekilini mecliste görmek istediklerini dile getirdi.

Toplantıya, çok sayıda partili katıldı.