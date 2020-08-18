AK Parti Çubuk Gençlik Kollarınca üye standı açıldı Ankara'nın Çubuk ilçesinde AK Parti Çubuk Gençlik Kolları üyeleri tarafından üyelik standı açıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde AK Parti Çubuk Gençlik Kolları üyeleri tarafından üyelik standı açıldı.

AK Parti Çubuk Gençlik Kolları Başkanı Burak Benli, yaptığı açıklamada, Gençlik Kolları olarak ilçede birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Benli, "Teşkilatın genç üyeleri olarak bir yandan vatandaşlarımızın nabzını tutmak için saha çalışmalarımıza devam ediyoruz, bir yandan da yeni üye kayıtlarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Bugün de yeni üye çalışmalarımızın startını verdik. Şu an ilçemizde 18 bin 855 civarında üyemiz var. İnşallah yıl sonuna kadar 2 bin 500 daha yeni üye yaparak bu sayıyı daha da yukarılara taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Çubuk'un her dönem AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir teveccüh gösterdiğini vurgulayan Benli, üye kayıt işlemlerine vatandaşların da yoğun ilgisi olduğunu aktardı.

Atatürk Parkı'ndaki standın bir ay boyunca duracağı bilgisini veren Benli, "İlk günden bu güzel ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Buradan tüm ilçe halkımızı yaptığımız yeni üye çalışmalarında, partimize üye olmaya, ailemize katılmaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA