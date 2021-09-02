AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan'dan "hekim kadrosu" açıklaması

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Sağlık Bakanlığınca Çorum'a 120 hekim kadrosunun açıldığını bildirdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Sağlık Bakanlığınca Çorum'a 120 hekim kadrosunun açıldığını bildirdi.

Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek, sağlık kuruluşlarındaki eksiklerin giderilmesi konusunda talepleri ilettiğini belirtti.

Görüşme neticesinde Çorum'a 113 pratisyen ve 7 uzman olmak üzere 120 hekim kadrosu açıldığını aktaran Ceylan, göreve başlayacak hekimlerin 9 Eylül'de yapılacak kura çekilişiyle belirleneceğini vurguladı.

Ceylan, yeni hekimlerin kent merkezi ve ilçelerdeki sağlık kuruluşlarında görevlendirileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan