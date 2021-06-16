AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 32 bin dekar araziyi suyla buluşturacak olan Kırankışla Barajı'nda çalışmalar başladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 32 bin dekar araziyi suyla buluşturacak olan Kırankışla Barajı'nda çalışmalar başladı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, baraj inşaatında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

30 yıllık bir rüyanın gerçeğe dönüştüğünü dile getiren İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Son yıllarda hayata geçirilen sulama projelerle mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu ihtiyacını temin etmeye devam ediyoruz. Bu anlamda Sungurlu ve bölge halkının yıllardır özlemi ve rüyası olan bir projeyi daha hayata geçirerek 30 yıllık bir rüyayı gerçeğe dönüştürüyoruz. Kırankışla Barajımız da çalışmalar başladı. 28 milyon metreküp rezerve sahip olacak barajımızın tamamlanmasıyla birlikte 32 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacak. Ayrıca barajdan 6.3 milyon metreküpte içme suyu sağlanacak" dedi.

Sulu tarıma geçiş ve gelir getirici ürünlerin ekilmesiyle yöre çiftçisinin gelir seviyesinin artacağının altını çizen Ahlatcı, barajın yıllık ekonomiye 20 milyon lira katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. - ÇORUM

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Angela Merkel Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 15:33:31. #1.14#

title