AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Türk demokrasi tarihinin en büyük lekelerinden biri olan ve milletin vicdanında derin yaralar bırakan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Türk demokrasi tarihinin en büyük lekelerinden biri olan ve milletin vicdanında derin yaralar bırakan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temellerinin, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi ile atıldığını vurgulayan Yusuf Ahlatcı, "Vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak, demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanettir." dedi.

Türkiye'de darbe geleneğinin başladığı bu karanlık günün ve devamında yaşananlara duyulan öfke ve hüznün, Adnan Menderes'i geri getirmese de millette içten içe yanmaya başlayan bir ateşin ilk kıvılcımı olduğuna dikkati çeken Ahlatcı, "Milli ve manevi değerlerimizi Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP'sinin antidemokratik uygulamalarını izale eden merhum Menderes, özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına atığı adımlarla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun dağında taşında, havasında suyunda Ezanı Muhammedi'nin tekrar yankılanmasını sağlamıştır. Tek partili hayattan kalma sorunlara çözüm getiren Menderes'in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız olanlar yalan ve iftiralarla algı oluşturarak darbeye zemin hazırlamıştır. Milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış ve Yassıada'da hukuk dışı yargılamaların ardından darağacına göndermiştir." şeklinde konuştu.

Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs Darbesi'nin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar milletin karşısına çıkarılsa da milletin vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermediğini vurgulayan Ahlatcı, "2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür. Hain darbe girişimine karşı göğsünü siper eden milletimiz, eski Türkiye'de; koalisyonlara yenik düşen, istikrar sağlayamayan, milletin devlet için olduğu dönemleri kapatmıştır. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, AK Parti ile birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir. Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu 27 Mayıs'ta çok farklı bir dönemin başlangıcına tanık olunduğuna dikkati çekerek ülke tarihinin en karanlık sayfalarından birine şahitlik eden Yassıada'nın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürüldüğünü hatırlatan Ahlatcı, Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan, ismi 'yassı', namı 'yaslı' ada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor." diyen Ahlatcı, "27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Yassıada; demokrasi ve milli iradeyi yansıtacak müze kütüphane, konferans salonu ve Demokrasi Feneri gibi birçok sembol yapıyla yenilendi. Cumhurbaşkanımız tarafından bugün açılışı yapılacak olan bölge, demokrasi dışı girişimlerden hala medet umanlara kalıcı bir mesaj olması bakımından büyük önem arz ediyor. Başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu tarihi hamlede emeği geçen herkese teşekkür ediyor; 27 Mayıs'ın darbenin değil, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılış yıldönümü olarak hatırlanacağı bir döneme adım atmanın mutluluğunu paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İHA