AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatçı Açıklaması

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Osmancık'ta ilçe teşkilatı ile birlikte vatandaş ve esnafı ziyaret etti.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Osmancık'ta ilçe teşkilatı ile birlikte vatandaş ve esnafı ziyaret etti.

Osmancık İlçe Teşkilatı ile bir araya gelen İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, parti binasında istişare toplantısına katıldı. Toplantının ardından ilçede gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan İl Başkanı Ahlatçı, AK Parti Osmancık İlçe Teşkilatı'nın göreve geldiği ilk günden itibaren sahalarda durmadan yorulmadan çalıştığı hatırlatarak, "Hükümetin esnafa verdiği ve biraz olsun nefes aldıran hibeleri ve esnafın sıkıntılarını dinledik. Çözüme kavuşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

İlçe esnafının kendilerini güler yüz ve samimiyetle karşıladığını belirtilen Yusuf Ahlatçı, "Osmancık ilçemizde ikamet eden Ülkü annemiz ve Ahmet abimizin hanesine misafir olduk. Bizleri evine konuk eden gönlü geniş Ülkü annemize misafirperverliği için teşekkürlerimi sunuyorum. Hemşehrilerimizi evlerinde ziyaret ederek, onların samimiyetlerine, hikayelerine ortak oluyoruz. Bu misyonu samimiyetle bizlere aktaran ve görev kılan AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı her konuda olduğu gibi bu konuda da örnek alıyor ve onun yolunda ilerlemeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Esnaf ve vatandaş ziyaretinin ardından Osmancık Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete başlayan Ekip Tekstil ve Newtex Tekstili ziyaret ederek çalışanlarla bir araya gelen AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ve ekibi, programlarını Kargı ilçesinde devam ettirmek üzere ilçeden ayrıldılar.

AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan da yaptığı açıklamada, "Bugün teşkilat çalışmamıza Çorum'dan gelerek bizlerle beraber sahada esnafımızı, işçilerimizi ve vatandaşlarımızı ziyaret eden İl Başkanımız Yusuf Ahlatçı ve ekibine şahsım ve ekibim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı