AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Aşgın Açıklaması

AK Parti Çorum Belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşgın, 19 mega ve 100'e yakın sosyal belediyecilik projesi hazırladığını ve bu projeleri kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM'deki AK Parti grup toplantısında Çorum Belediye başkan adayı olarak açıklanan Aşgın, AK Parti il teşkilatı ile tanışma toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, seçim çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayacaklarını söyledi.

Teşkilatın her bir mensubunun, en az belediye başkan adayı kadar çalışacağını dile getiren Karadağ, "Çorum'da AK Parti belediyeciliğini rekor bir oyla sürdürmeye devam edeceğiz. Bunun için çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Aşgın da göreve gelmesi durumunda, AK Parti'nin örnek belediyecilik anlayışını sürdüreceğini kaydetti.

Türkiye'ye örnek olacak belediyecilik projelerini hayata geçireceklerini ifade eden Aşgın, "Aday adaylığı süreciyle bir proje ekibi oluşturdum. Ekibimizle Çorum için 19 mega olmak üzere 100'e yakın sosyal belediyecilik projesi hazırladık. Bu projelerimize son şekillerini veriyoruz. Yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Bu projelerle daha yaşanabilir bir Çorum inşa edeceğiz. Kadın dostu, çocuk dostu, engelli dostu, yaşlı dostu bir Çorum'u hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.