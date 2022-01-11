AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı medya mensuplarıyla bir araya geldi - Haberler
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AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı medya mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı medya mensuplarıyla bir araya geldi
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı düzenlediği toplantıda medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı düzenlediği toplantıda medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, Emlak Konutlarındaki bir restoranda gerçekleştirilen organizasyonda, demokrasinin en önemli unsurlarından basın mensuplarıyla bir arada olmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Dünün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olduğunu anımsatan Keskin "Sizlerin sorun ve önerileriniz bizler için önemli. Gazetecilik mesleği halkın bilgilenmesi ve aydınlanması için çok büyük bir önem arz ediyor. Bu nedenle de sizler bizler için önemlisiniz" dedi.

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Keskin, ilçede yapmayı planladıkları çalışmalarla hakkında bilgi verdi.

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AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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