AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Keskin, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Keskin, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi

08.01.2021 09:27 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:30
AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Keskin, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi

AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin ve beraberindekiler, taksi durakları ve semt pazarlarını ziyaret ederek vatandaşlara maske dağıttı.

AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin ve beraberindekiler, taksi durakları ve semt pazarlarını ziyaret ederek vatandaşlara maske dağıttı.

Keskin ve parti yöneticileri, ilk önce taksi duraklarını ziyaret ederek maske dağıttı ve esnafın sorunlarını dinledi.

Daha sonra ilçedeki semt pazarlarını ziyaret eden Keskin ve beraberindekiler, pazar esnafının sorunlarını dinledi ve bir süre sohbet etti.

Vatandaşlara ve esnafa maske de dağıtan Keskin, herkesin pandemi sürecinde biraz daha sabır ve gayret içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Keskin, şöyle konuştu:

"Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalıkla mücadele ediyoruz. Alınan tedbirlere son derece ciddi yaklaşmalı ve kararlar gereği hareket etmeliyiz. Herkesten biraz daha sabır ve gayret istiyoruz. Bu manada ilçe başkanlığı olarak bir takım ziyaretler yapıyor ve bu ziyaretlerde halkın, esnafın sorunlarını dinleyerek çözüm üretmeye çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk İlker Başbuğ Alparslan Türkeş Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Seda Sayan Prens Harry İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Arda Turan Metin Oktay Samet Aybaba
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Keskin, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 09:30:50. #1.15#
title