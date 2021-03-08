AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Keskin'den Kadınlar Günü ziyaretleri

AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, ilçe yöneticileriyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıylakadınlara karanfil armağan etti.

Keskin, beraberindekiler ile ilçedeki iş yerlerini ziyaret ederek kadın görevlilerle sohbet etti, günün anısına kırmızı karanfil hediye etti.

İlçe Başkanı Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu özel günlerinde bir takım ziyaretler yaparak ilçedeki kadınları ziyaret ettiğini ve onlarla sohbet ederek hediyeler takdim ettiğini söyledi.

Özel kurumlar ve kamu kurumlarına ziyaretler yaptıklarını ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

"Hayatı birlikte paylaştığımız dünyaya iyilik ve güzellik katan alın terleri ve kalpleriyle geleceğimizi bugünümüzü ve yarınlarımızı inşa eden hayatın her anında omuz omuza verdiğimiz başta kahraman şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu günde onlarla bir araya gelerek dertlerini isteklerini, dileklerini ve bize söylemek istediklerini dinledik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel