AK Parti Çine Kadın Kolları Başkanı Ayşe Tozar güven tazeledi
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AK Parti Çine Kadın Kolları Başkanı Ayşe Tozar güven tazeledi

23.09.2020 09:23 | Son Güncelleme: 23.09.2020 09:26

AK Parti Çine Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Ayşe Tozar seçildi.

AK Parti Çine Kadın Kolları Başkanı Ayşe Tozar güven tazeledi

AK Parti Çine Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Ayşe Tozar seçildi.

Tozar, ilçedeki bir çay bahçesinde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, ilçedeki tüm kadınların dertlerine derman olmak için yola çıktıklarını belirtti.

Kadınsız bir siyasetin eksik olacağını vurgulayan Tozar, "Biz anneler doğurduk, büyüttük, bireyler yetiştirdik. Partimizi de hep bir adım daha ileriye taşımaya her daim hazırız. İnandığımız ve mücadele verdiğimiz bu yolda birlikte daha güzel günlere yürüyebilmek adına ilçe kadınlarımızı açık yüreklilikle partimize davet ediyorum." diye konuştu.

Tozar'ın yeniden başkanlığa getirildiği kongrede, AK Parti İlçe Kadın Kolları yönetimi şu isimlerden oluştu:

"Ayşe Coşkun, Atiye Say, Canan Sezer, Feride Kocabaşoğlu, Gülten Acar, Fevziye Dönmez, Jale Tekin, Rukiye Kabataş, Selda Şahin, Selma Şenlendi, Şükran Hoş, Sümeyra Aygün, Yeşim Namlı ve Zuhal Güngör."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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