AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak bildiri
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AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak bildiri

TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırı şiddetle kınandı.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak bildiri
16.07.2020 23:19 | Son Güncelleme: 16.07.2020 23:54

TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırı şiddetle kınandı.

Ermenistan silahlı kuvvetlerinin, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, TBMM'de grupları bulunan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin ortak imzasıyla bir bildiri yayımlandı. Bildiride, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 12 Temmuz'dan başlayarak Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ermenistan hatalı bir yoldadır. Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve çevresindeki bölgeleri yıllardan beri işgal altında tutan Ermenistan'ın bilinen saldırgan tutumuna yeni bir örnek teşkil eden bu saldırılar, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. Ermenistan'ın, hak ve hukuku hiçe sayan bu davranışı karşısında uluslararası toplumu gereken tepkiyi göstermeye davet ediyoruz. Yukarı Karabağ ihtilafının, Azerbaycan'ın uluslararası tanınmış sınırları ve toprak bütünlüğü çerçevesinde barışçı yollarla çözülmesine olan desteğimizi tekrarlıyoruz" denildi. 

'TÜRKİYE, AZERBAYCAN'IN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEKTİR'Ermenistan'ın BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uyması ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İki devlet, tek millet anlayışıyla her daim huzur ve istikrarın savunucusu olan Türkiye, bundan sonra da tüm imkanlarıyla, toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme çabalarında Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir. Bu vesile ile Azerbaycanlı şehitlerimiz için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce iyileşmesini diliyoruz." 

Öte yandan yayımlanan bildiride, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzası yer aldı. 


Kaynak: DHA

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