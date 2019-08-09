AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama: ABD, Gülen'in iadesi için gerekli adımları atsın

09.08.2019 22:29

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İYİ Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grupları ortak bir açıklama yaparak, "Fetullah Gülen ve FETÖ mensuplarının Türkiye'ye en yakın zamanda iade edilmeleri için gerekli adımların atılması" çağrısında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzasıyla 4 parti ortak bir açıklama yayımladı. Euronews.com'da Görüntüle