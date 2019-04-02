Ak Parti, CHP'li Adayların Kazandığı 2 İlçedeki Seçim Sonuçlarına İtiraz Edecek

AK Parti, CHP'li belediye başkan adaylarının kazandığı Denizli'nin Honaz ve Babadağ ilçelerindeki seçim sonuçlarına itiraz etmeye hazırlanıyor.

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işleminin yapıldığı Honaz ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389 oy alırken, AK Parti'nin adayı Turgut Devecioğlu ise 9 bin 382 oy aldı. Babadağ'da yapılan oylamada ise CHP'li Ali Atlı bin 720 oy alırken, AK Parti'li Salim Demirezen ise bin 703 oy aldı. Buna göre, CHP Honaz'da 7, Babadağ'da ise 17 oy farkla seçimleri kazanmış oldu.

AK Parti Denizli İl Başkanlığından sayım esnasında usul hataları yapıldığı gerekçesiyle sonuçlara itirazda bulunulacağı kaydedildi. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Pazar günü gerçekleştirdiğimiz yerel seçimlerde; Honaz ve Babadağ başta olmak üzere bazı ilçelerimizde oy tasnifi esnasında ciddi usul hataları yapıldığı tarafımızca tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak Denizli il merkezinde ve genel merkez nezdinde uzman hukukçular ve avukatlarımız tarafından oluşturulan itiraz komisyonunda durum değerlendirilmiş, ilgili tutanaklar incelenmiş, itirazı gerektirecek hususlar tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra ilçelerimizde seçim sonuçları ile ilgili çelişkili ve sonuca etki edecek, toplumu manipüle edecek, kamuoyunu yanıltıcı bir kısım açıklamalar ve haberler dikkat çekmektedir.

Seçim sonuçlarının kesinleşmediğini, itiraz haklarının devam ettiğini, özellikle oy farkının çok olmadığı seçim bölgelerinde resmi dayanağı olmaksızın galip ve mağlubu ilan etmenin doğru olmadığını bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz. Milletimizin sandığa yansıyan iradesinin en net ve doğru bir şekilde ortaya çıkması için gerekli hukuki süreç ve yasal işlemler titizlikle uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA