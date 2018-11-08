Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar hep yanımızda olan milletimizin, şayet kendimizi doğru ve tam olarak anlatırsak bu seçimde de yine tercihini bizden yana kullanacağından ben şüphe duymuyorum. Ben milletime güveniyorum." dedi.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Dünya Şehircilik Günü" kapsamında düzenlenen AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasında, çevrenin korunması konusunda çok önemli icraatlar gerçekleştirdiklerini belirterek, verilen destekler ve uygulanan teşviklerle nüfusun dörtte üçünün katı atık depolama hizmetinden faydalanabilmesinin temin edildiğini söyledi.

Atık suyu hizmeti verilen belediyelerin nüfusa oranının da yüzde 85'i geride bıraktığını ifade eden Erdoğan, mavi bayraklı plajların sayısının 459'u bulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıfır atık projesinin hızla yaygınlaştığına işaret ederek, doğal gazın yaygınlaşmasıyla şehirlerin hava kirliliği sorununun önemli ölçüde çözüldüğünü, 3 ilin kaldığını, yıl sonuna kadar onun da bitirileceğini söyledi.

Yeşilin, ağacın, ormanın ve suyun korunması hususunda, tarihi yatırımlara imza atıldığını dile getiren Erdoğan, "Bereketli ovalarımızı koruma altına alıyoruz. Bugüne kadar toprak büyüklüğü 69 milyon dekarı bulan 243 ovamızı bu kapsama dahil ettik. Orman varlığımızı bir buçuk milyon hektar artırarak 22,3 milyon hektara çıkardık." dedi.

Erdoğan, AK Parti iktidarları döneminde, 4 milyar fidanın toprakla buluşturulduğunu belirterek, fidan üretiminin yılda 350 milyona yükseltildiğini, böylece toprakların erozyonla sulara karışıp gitmesinin önüne geçildiğini vurguladı.

İnşa edilen 538 yeni baraj ve 247 yeni gölet ile azgın sulara gem vurulduğunu ifade eden Erdoğan, böylece su depolama kapasitesini 166 milyar metreküpe çıkartarak, en kurak yılda bile vatandaşların ve toprakların susuz kalmasını önlediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'den Kıbrıs'a yapılan su hattı projesinin, kendi alanında dünyada bir ilk olduğuna dikkati çekerek, "GAP'ı büyük ölçüde tamamlarken bunun kadar önemli gördüğümüz Konya'daki mavi tünel projesini de hizmeti sunduk." dedi.

AK Parti'nin icraat listesinin uzun olduğunu vurgulayan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin ilgili birimlerinin, seçim öncesi bunları yazılı ve görsel olarak salonda bulunan katılımcılara ulaştıracağını söyledi.

Her bir icraatın milletin zihnine ve gönlüne nakış nakış işlenmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "(Bunu zaten bilmiyorlar mı) demeyin. Her zaman söylüyorum, 'Hafıza-i beşer nisyan ile maluldur.' Yani insanoğlunun hafızası unutkandır, hep unutudur. Onun için hep anlatacağız. Velev ki 180 kere de olsa, anlatacağız. Özellikle gençlerimize ve kadınlarımıza bunları çok iyi anlatmalıyız. Milletimiz nereden nereye geldiğini iyi bilmeli ki hedeflerimizin ne mana ifade ettiğini daha iyi görebilsin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin hem genelde hem de yerelde yapılan hizmetleri vatandaşlara tekrar anlatabilmek için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, mevcut belediyelerin bulunduğu yerlerin millet bahçeleriyle daha ileri taşınabileceğine işaret etti.

Ailelerin çocuklarıyla millet bahçelerine gelmelerini isteyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatsınlar, yuvarlansınlar orada çocuklarıyla birlikte. Onlar orada yattıkça, onlar orada çocuklarıyla birlikte koştukça, kimi hatırlayacak? Bizi hatırlayacak. Bunu yapalım. Arkadaşlarımıza da şunu söylüyoruz. Millet bahçelerini yaparken hem belediye başkanlarımız, çevre, şehir, bir kenarına bir millet kıraathanesi koyalım. Üniversitelerimizin olduğu yerlerde millet kıraathanelerimizi yaygınlaştıralım. Oralarda çayı, simidi, kek, hepsi olsun. Orada kitap okurken, orada dersini çalışırken, bir ara da kalksın gelsin oradan çayını alsın, kekiyle beraber. Hem okusun hem de bu şekilde çayını yudumlasın ve bize dua etsin. Ben 'millet kıraathanesi' dedim, onlar, 'kumarhane' anladılar. Derviş diyemeyeceğim bunlara. Zikir, fikir meselesi."

Mevcut belediyelerin bulunduğu yerleri daha ileriye taşımak, henüz AK Parti hizmetleriyle tanışmamış belediyeleri ise bu imkana kavuşturmak için seçime veya seçim gününe kadar sıkı bir çalışma yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar hep yanımızda olan milletimizin, şayet kendimizi doğru ve tam olarak anlatırsak bu seçimde de yine tercihini bizden yana kullanacağından ben şüphe duymuyorum. Ben milletime güveniyorum, milletime inanıyorum. Milletim bizi bu yolda hiçbir zaman yalnız bırakmadı, yine bırakmayacak. Ben buna inanıyorum."

Notlar

Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkan Yardımcıları da katıldı.

Konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, çevre dostu çalışmaları kapsamında, Türkiye'de ilk defa TSE tarafından AK Parti Genel Merkezi'ne verilen "iklim dostu kuruluş" sertifikasının bulunduğu tablo hediye edildi.

(Bitti)