AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Karataş'tan, Belediye Başkanı Oran'a "kaçak yapı" tepkisi
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AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Karataş'tan, Belediye Başkanı Oran'a "kaçak yapı" tepkisi

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Karataş'tan, Belediye Başkanı Oran'a 'kaçak yapı' tepkisi
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, CHP'li Çeşme Belediye Meclis Üyesi Aybars Yıldırım'a ait binanın yıkımı işlemini gerçekleştirmeyen belediye yönetimine tepki gösterdi.

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, CHP'li Çeşme Belediye Meclis Üyesi Aybars Yıldırım'a ait binanın yıkımı işlemini gerçekleştirmeyen belediye yönetimine tepki gösterdi.

Yeliz Karataş, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yapının yıkımı yönünde encümen kararı bulunduğunu, ancak işlemin gerçekleştirilmediğini belirtti.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'a seslenen Yeliz Karataş, şunları kaydetti:

"Seçimden hemen önce, meclis listenizi İlçe Seçim Kuruluna teslim ettikten sonra verdiğiniz beyanatta 'Çeşme için özveriyle çalışacak dinamik bir meclis kadrosu kurduk.' demiştiniz. Şimdi bir meclis üyenizin dinamizmini, Çeşme için değil, şahsi çıkarları için kullanmasıyla sizin de müteessir olduğunuzu düşünüyorum ama ortada bir gerçek var. Aybars Yıldırım projesine aykırı bir inşaata başladı. Durum fark edilince inşaat mühürlenip yıkımına karar verildi. Lakin belli ki yıkımın gerçekleşmemesinden cesaret alan Aybars Yıldırım, mührü de bozarak inşaata devam etti. Sonra hata yaptığını kabul etti ama 'Tadilat projesi yapıyorum' diyerek halkın aklıyla resmen alay etti. Zira mimar olduğu ve hele ki kaç dönemdir imar komisyonunda görev alan biri olduğu için en iyi kendisinin bileceği üzere çekme mesafelerine uyulmayan böyle bir bina tadilatla ruhsatına uygun hale getirilemez. Muhakkak yıkımı gerekir."

Yıkımın daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini belirten Karataş, "Yıkım kararı 21 Aralık 2018'de verildi. Bundan tam 29 ay önce... Gerekli her şey önceden hazır olması lazımdı. Zamanında tüm bu olan biteni 'sadece imar kirliliği' olarak tanımlayan ve mazur görülmesi gerektiğini ifade eden Aybars Yıldırım'ın tersine, 'Çeşme kirliliğine' tahammülümüz yoktur. Zira bizim için esas mevzu Çeşme'dir. Gerisi her daim teferruat olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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