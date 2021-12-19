AK Parti Çermik ve Çüngüş ilçe danışma meclisi toplantılarını gerçekleştirdi

DİYARBAKIR (İHA) - Ak Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, Çermik ve Çüngüş ilçe danışma meclisi toplantısı, partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, il kademeleri, ilçe kadın kolları, gençlik kolları başkanları, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Türkiye'de devrimler gerçekleştirdiklerini söyleyen İl Başkan Aydın, siyaseti güçlendirerek vesayete 'dur' dediklerini belirtti. Aydın, "Milli iradenin önündeki bütün hileleri, tuzakları bertaraf ettik. Ülke, millet ve parti olarak çok önemli gelişmeleri yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye olarak, bu dönemde atılan adımlar, ortaya koyduğu irade, giriştiği mücadele önümüzdeki bir asrı biçimlendirecek öneme sahiptir. Türkiye'ye diz çöktürmek, milletimizin zihnine ve bedenine pranga vurmak için her şeyi denediler ve başaramadılar. Başka bir ülkenin başında olsa asla altından kalkamayacağı nice olayı milletimizle birlikte göğüsledik ve etkisiz hale getirdik. Biz, AK Parti Diyarbakır teşkilatı olarak, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği gibi sahadayız. Vatandaşlarımızla iç içeyiz. Tüm çalışmalarımızı bu anlayışa göre planlıyoruz. AK Parti, dün olduğu gibi bugün de milletinin yanında, yanı başındadır" dedi.

Genel Merkez MKYK üyesi ve İl Başkan Yardımcısı Suna Kepolu Ataman, kenetlenmek, bir ve beraber olmak gerektiğini ifade etti. Ataman, "Partimizi davamızı buralara kadar getiren, bugün küsmüş, kırılmış olabilir. Bizler bir şekilde onlarla bir araya geleceğiz. Bu davanın emektarı olan kişileri unutmamalıyız. Bu dava sadece bizim değil, onların da davasıdır. Milletvekillerimiz, teşkilatımız, il genel meclis ve belediye meclisimiz bir ve beraberiz. Bizler bir bütünüz. Biz buraya kadar beraber geldik, bundan sonra da beraber olacağız inşallah" diye konuştu.

Toplantı, teşkilat mensuplarının siyasi ve güncel konulardaki sorularının cevaplandırılması ile tamamlandı. - DİYARBAKIR