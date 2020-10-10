AK Parti Çelikhan ilçe kongresi yapıldı
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AK Parti Çelikhan ilçe kongresi yapıldı

10.10.2020 20:23 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:27
AK Parti Çelikhan ilçe kongresi yapıldı

AK Parti Çelikhan İlçe Başkanlığına Mehmet Baltacı seçildi.

AK Parti Çelikhan İlçe Başkanlığına Mehmet Baltacı seçildi.

AK Parti Çelikhan İlçe Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi Konferans salonunda düzenlenen kongrede tek listeyle seçime gidildi. Tek aday olan Mehmet Baltacı AK Parti Çelikhan İlçe Başkanı oldu.

Çelikhan'da 3 dönem AK Parti İlçe Başkanlık görevini yürüten Mahmut Avcı'ya hizmetleri için teşekkür plaketi takdim edildi.

AK Parti Bölge Koordinatörü Ertuğrul Soysal'ın divan başkanlığını yaptığı kongreye AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Fatih Toprak, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, teşkilat başkanları, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.

Kongrede konuşan AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, "Çelikhan'a yeni hastane projesi yaptık. İktidarımız döneminde 40-50 yıllık bir hayal olan Malatya yolunu tamamladık, Çat Barajı sulama tünelinde çalışmalar sona yaklaştı. Projenin tamamlanması için mevcut müteahhitle görüşmelerimiz devam etmektedir. Çelikhan tarihinde ilk defa tütünü yasal hale getirmek için vergi oranlarını düşürdük ve kooperatifleşmenin önünü açtık" diye konuştu. - ADIYAMAN

AK Parti Çelikhan ilçe kongresi yapıldı
AK Parti Çelikhan ilçe kongresi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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