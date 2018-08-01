AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Doğancı Mazbatasını Aldı

Çaycuma AK Parti İlçe Başkanlığı görevine getirilen Veysel Karani Doğancı mazbatasını aldı.

Çaycuma AK Parti İlçe Başkanlığından istifa edip AK Parti Zonguldak Milletvekili seçilen Ahmet Çolakoğlu'nun yerine göreve getirilen Çaycuma İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı mazbatasını aldı.

AK Parti Genel Merkezde düzenlenen törende Çaycuma AK Parti İlçe Başkanına mazbatasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Mustafa Atas verdi.

Doğancı mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada; "Çıktığımız bu kutlu yürüyüşte, bu onurlu davada bizleri Çaycuma AK Parti İlçe Başkanlığı Görevine layık gören AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Sayın Mustafa Ataş'a, Milletvekillerimiz Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar ve İl Başkanımız Zeki Tosun'a, Çaycuma Yönetim Kurulundaki arkadaşlarıma ve tüm AK Parti teşkilat mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim bizleri halka hizmet, hakka hizmet yolundan ayırmasın" dedi. - ZONGULDAK