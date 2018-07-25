AK Parti Çarşamba İlçe Danışma Kurulu Toplantısı

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Halit Doğan, "24 Haziran seçimlerinde yüzde 77 oy alarak en yüksek oyumuzu aldık." dedi.

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığı 78. Danışma Kurulu Toplantısı, Çarşamba Öğretmenevi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Doğan, 24 Haziran seçimlerinde görev alan sandık görevlilerine teşekkür etti.

Çarşamba'da AK Parti'nin oy oranının yükseldiğine işaret eden Doğan, şöyle konuştu:

"24 Haziran seçimlerinde yüzde 77 oy alarak en yüksek oyumuzu aldık. Bu oyun alınmasında emeği geçen mahalle başkanlarımıza, sandık müşahitlerimize, sandık görevlilerimize ve Cumhur İttifakı içerisinde yer alan partilerin teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Yeni bir yapılanma kuruluyor. Bu yeni yapılanmanın hayırlı olmasını diliyorum. Bundan 20 yıl önce muhtar bile olamaz dedikleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. Oynanan oyunlara rağmen milletimiz oyunu arttırarak Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürümeye devam ediyor. Bundan sonraki seçimlerde yüzde 51 alma zorunluluğumuz var. Bu da demek ki Çarşamba'da yüzde 70-75 oranında oy almamız gerekiyor. Bunun için çalışmalarımızı ve eğitimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ise, 24 Haziran seçimlerinin ardından yeni bir hükümet sistemine girildiğini dile getirerek, "Bu sistem ile hizmet daha hızlı ve daha kaliteli olarak gerçekleşecek. Şimdi bu sistemin hazırlıkları yapılıyor. Bunun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler de Çarşamba Belediyesi olarak yeni hükümet sistemi ile birlikte Çarşamba'mız için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Güner Armutlu, mahalle başkanları ve partililer katıldı.