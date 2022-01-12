AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Özden'in babaannesi vefat etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Özden'in babaannesi vefat etti

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Özden'in babaannesi vefat etti
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden'in 97 yaşında hayatını kaybeden babaannesi Hacı Sebahat Özden'in cenazesi toprağa verildi.

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden'in 97 yaşında hayatını kaybeden babaannesi Hacı Sebahat Özden'in cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir rahatsızlığı bulunan ve vefat eden Taner Özden ile iş insanları Yücel ve Levent Özden'in babaanneleri Hacı Sebahat Özden için Çarşamba Rıdvanpaşa Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

İlçe Müftüsü Osman Karagöz tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Özden'in cenazesi, Göğceli Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Özden'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ile vatandaşlar katıldı.

İmamoğlu'ndan AK Partili Muhammet Kaynar'ın İBB Meclisi'nde Bektaşilerle ilgili ifadelerine tepki

İmamoğlu'ndan AK Partili Muhammet Kaynar'ın İBB Meclisi'nde Bektaşilerle ilgili ifadelerine tepki

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title