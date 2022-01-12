AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Özden'in babaannesi vefat etti

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden'in 97 yaşında hayatını kaybeden babaannesi Hacı Sebahat Özden'in cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir rahatsızlığı bulunan ve vefat eden Taner Özden ile iş insanları Yücel ve Levent Özden'in babaanneleri Hacı Sebahat Özden için Çarşamba Rıdvanpaşa Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

İlçe Müftüsü Osman Karagöz tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Özden'in cenazesi, Göğceli Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Özden'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ile vatandaşlar katıldı.

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

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