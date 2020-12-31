AK Parti Çankırı İl Başkanı Çelik 2020 yılını değerlendirdi
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AK Parti Çankırı İl Başkanı Çelik 2020 yılını değerlendirdi

31.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:45
AK Parti Çankırı İl Başkanı Çelik 2020 yılını değerlendirdi

AK Parti Çankırı İl Başkanlığı tarafından 2020 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

AK Parti Çankırı İl Başkanlığı tarafından 2020 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Abdulkadir Çelik, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında planlanan çalışmalarda yavaşlama olmasına rağmen yıl sonu hedeflerine büyük oranda ulaşıldığını söyledi.

2020 yılı içinde AK Parti hükümetinin Çankırı'da kamu, eğitim, özel idare yatırımları gibi çok sayıda çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Çelik, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız da Belediye Başkanlarımızla yapılan protokoller çerçevesinde 48 milyon lira değerinde spor tesisleri şehrimize kazandırılıyor. Bir kısmı tamamlandı, bir kısmının yapım çalışmaları devam ediyor. Kapalı yüzme havuzunun ihalesi sonuçlandı ve en kısa zamanda temeli atılarak 2021 yılı içerisinde hizmete sunulacak. Yine Yapraklı yolunun altında 77 dönümlük alanda Spor Vadisi ve Millet Bahçesi yapımına ilişkin çalışmalara başladık. İnşallah en kısa zamanda da bu yatırımları da halkımızın hizmetine sunmak için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Eldivan ve Orta ilçelerinde doğal gaz çalışmalarının başladığını, bu iki ilçenin en kısa zamanda doğal gazı kullanmaya başlayacağının altını çizen Çelik, şöyle konuştu:

"Yakınkent, Korgun, Şabanözü ve Çerkeş Organize Sanayi bölgelerinde yapılan yeni yatırımlarla işsizliğin önlenmesinde önemli mesafe kat ettik. Kurşunlu'da bulunan Söğütsen Seramik Fabrikasının yeniden faaliyete geçmesini sağlayarak bölge ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağladık. Ülkemizde her yıl 100 bin TOKİ konutunun yapılması projesi kapsamında şehrimizde de 1000 konut yapımı için çalışmalara başlandı. İlçelerimizde ihale tarihleri belirlendi. Çankırı merkezde de 576 konut yapılması için Çankırı Belediyesi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde çalışmalarını sürdürüyor."

Toplantıya, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık ile partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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