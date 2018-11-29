AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Çankırı'ydı. Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Boz oldu. Peki, AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı olan Hüseyin Boz kimdir? Hüseyin Boz kaç yaşındadır? Hüseyin Boz nerelidir? Hüseyin Boz hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN HÜSEYİN BOZ KİMDİR?

Hüseyin Boz, Şükrü ve Asiye Boz'un oğlu olarak8 Haziran 1974 yılında Çankırı'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Çankırı'da aldı. 2002 senesinde AK Parti Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanlığı görevini yürüttü.

ÜÇ DÖNEM MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞI YAPTI

Üç dönem boyunca Merkez İlçe Başkanı olarak Çankırı'ya hizmette bulundu. 2012 yılında Çankırı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirildi. 2014 Mahalli İdareler Seçimi öncesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen zamana göre görevinden istifa eden Boz, seçim sonrasında Belediye Meclis Üyesi oldu.

OY ÇOKLUĞU İLE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Belediye Meclisinin gerçekleştirdiği ilk toplantının sonunda oy çokluğu ile Belediye Başkan Yardımcılığına seçildi ve bu görevi 3,5 yıl boyunca yaptı. Aynı zamanda, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetim kadrolarında da görevde bulundu.

İYİ DERECEDE RUSÇA BİLMEKTEDİR

Hüseyin Boz, 24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için Çankırı Belediye Başkanlığından istifa etti ve İrfan Dinç'in yerine AK Parti'nin adayı olarak gösterildi. Boz, Belediye Meclisi tarafından 3 Mayıs 2018 tarihinde Çankırı Belediye Başkanı seçildi. İyi derecede Rusça bilen Hüseyin Boz, evli ve 3 çocuk babasıdır.