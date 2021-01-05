AK Parti Çanakkale İl Kongresi 20 Ocak'ta yapılacak
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AK Parti Çanakkale İl Kongresi 20 Ocak'ta yapılacak

05.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:42
AK Parti Çanakkale İl Kongresi 20 Ocak'ta yapılacak

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, partinin Çanakkale İl Kongresi'nin 20 Ocak'ta yapılacağını bildirdi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, partinin Çanakkale İl Kongresi'nin 20 Ocak'ta yapılacağını bildirdi.

Makas, yeni yılın ilk haftasında ilçe başkanlarıyla Biga ilçesinde bir araya geldi.

Ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Makas, il kongresi için tarihin belirlendiğini söyledi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığının 7. Olağan İl Kongresi'nin 20 Ocak'ta yapılacağını belirten Naim Makas, "2020 yılı bizim için teşkilatlarımızı yenileme, bu yenilenmeyle birlikte yeni bir motivasyonla kentimize ve hemşehrilerimize hizmet etme yılı oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve önderliğinde 2020 yılında başlatılan "Gönül Seferberliği Kampanyası" kapsamında, yeni üye çalışmalarında ülke genelinde bir başarı elde ettiklerini vurgulayan Makas, AK Parti Çanakkale teşkilatları olarak, salgın sürecinin zorluklarına rağmen 16 bin yeni üyeyi partilerine kazandırdıklarını aktardı.

Makas, "AK ailemizi büyütmenin mutluluğunu, geçtiğimiz kasım ayı içinde, bir haftada 9 bin yeni üye yaparak bir rekora imza atmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

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