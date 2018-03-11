AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Afrin'in bu kadar kısa sürede başarılı olmasının tek bir sebebi, bizim tam bağımsızlıkla ilgili kararımız ve buna bağlı milli savunmamızın büyük oranda yerli hale gelmesidir." dedi.

Turan, Ticaret ve Sanayi Odası İbrahim Bodur Konfrans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları 5'inci Olağan Kongresi'nde, Çanakkaleli olmanın, buraya hizmet etmenin büyük şeref olduğunu söyledi.

Türkiye'ye biçilen bir rol olduğunu, 200 sene bu topraklarda "hasta adam" olsun diye ısrarla malum güçlerin politika ürettiğini aktaran Bülent Turan, "60'ta, 70'te, 80'de darbe, 28 Şubat, 15 Temmuz. Her 10 yılda bir darbe süreci yaşandı. 2002'de gençlik kollarından gelmiş Recep Tayyip Erdoğan dedi ki; 'Ölümüne dava'. Milletimizin duasıyla genel başkanımıza, cumhurbaşkanımıza devam' dedi." diye konuştu.

Gençlik kollarının partinin vicdanı olduğunu, gençliğin, partinin kuruluş felsefesine bir yanlış yaptıklarında kendilerini uyaracağını anlatan Turan, şunları söyledi:

"Gençlik kolları bu partinin vicdanı, bizi uyarmalı. Koltuk bazen kaderdir. En iyiniz ben oldum diye vekil değiliz, en iyiniz Burak diye gençlik kolları başkanı değil. Hırs sahibi olan insan nereye gittiğini bilmez. Hırs haresin kökünden gelir. Allah hepimize hırsını dizginlemeyi nasip etsin. O yüzden hiçbirimizin makam beklentisi birbirimizi kıracak şekilde değildir. Başkalarının günahlarının faturasını birbirimize kesmeyeceğiz. Gençlik kolları sürecinde büyükler yanlış yapar, hesabı var, kitabı var ama gençler birbirlerine yanlış yapamaz. Bu partiyi seven adam Facebook mücahitliği yapmaz. Bir araya gelir, konuşur. Bırakın kavga etmeyi, Çanakkale'de yaşayan tüm gençler bizim gençlerimiz. Gençlerle yürümeyen hiçbir hareket başarılı olamaz. 2019 seçimlerinde 5 milyon genç ilk defa oy kullanacak. Bu seçmeni görmeyen parti başarılı olabilir mi? Gençlere yüzünü dönen kazanır, sırtını dönen kaybeder. Alın Tayyip Erdoğan'ı, kapatın AK Parti'yi yüzde 25'i geçemeyen en istikrarsız parti mi başarılı olacak? Hiç kimse vazgeçilmez değil, bizim vazgeçilmezimiz var, Recep Tayyip Erdoğan'dır."

"Çanakkale ruhu bugün hepinizin de takip ettiği Afrin'de yaşıyor"

Afrin operasyonunu diğer operasyonlardan ayıran özel bir durum olduğunu belirten Bülent Turan, şöyle konuştu:

"Ne duruşla oraya girildiği belli ve şu an uzun bir süre geride kaldı. Afrin hiçbir kimseye sorulmadan, hiç kimseyle özel bir anlaşma yapmadan, takip yapmadan bu milletin verdiği yetkiyle beraber milli egemenliğimizin kayıtsız şartsız hükümette olması, Mecliste olmasıyla beraber başlamış bir operasyon. 'Girmeyin' dediler, 'Ülkenin güvenliği için gireceğim' dedi. Afrin'e girdik. Önceden SİHA havaya kalkardı yazılımlar orayı güncellemezmiş, o oraya gitmezmiş ama şimdi İHA'yı da SİHA'yı da baştan sona bizim mühendislerimiz yapıyor. Bu çok kıymetli bir değer, bir daha söylüyorum; Afrin'in bu kadar kısa sürede başarılı olmasının tek bir sebebi, bizim tam bağımsızlıkla ilgili kararımız ve buna bağlı milli savunmamızın büyük oranda yerli hale gelmesidir. Çanakkale ruhu bugün hepinizin de takip ettiği Afrin'de yaşıyor."

"İstiyoruz ki partimiz oyla büyüsün"

"İçimizdeki 5 tane arkadaşımız 'Çanakkale'yi geriyorsun' diyorlar. Bu adam bizim kadın meclis üyesine hakaret ediyor. Biz savunuyoruz, bize diyorlar 'Bülent Bey Çanakkale'yi geriyorsun'. Bize sus diyenlerin, film çevirenlerin söylediklerine kulak vermeyeceğiz." diyen Turan, şöyle devam etti:

"İttifak yasası denilen 26 maddelik yasayla ilgili Meclis Genel Kurulunu açıyoruz. Zaman zaman CHP, HDP'nin taleplerini dinliyoruz. Her madde, seçmenin iradesinin sandığa daha iyi yansıması için. Buna rağmen birileri seçim güvenliğini ön plana sürüyor. Zerre kadar Cumhurbaşkanlığında 50+1 alma konusunda şüphemiz yok, 60+1 istiyoruz. İstiyoruz ki partimiz oyla büyüsün."

"Siz sağlamsanız geleceğimiz daha iyi olur"

Çanakkale'nin de birliğe, kardeşliğe ihtiyacı olduğunu anlatan Bülent Turan, şunları dile getirdi:

"3 yıl önce ben neredeysem, şu anda da oradayım. AK Parti bayrağı altında çalışmak isteyen kim varsa başımızın tacı. Gençler, gün gelecek biz de bu görevleri sizlere bırakacağız. Siz sağlamsanız geleceğimiz daha iyi olur. Ama bizim yanlışlarımızı alırsanız, ana kademe gibi olursanız duraklarız. Ana kademeden daha iyi olmalısınız. Çok kitap okuyacaksınız. Teşkilat adamı kitap okur. Gençlerimiz zaman zaman öyle heyecanlara katılıyor ki ailenizi unutmayın, anne ve babalarınızı unutmayın. Mesleğiniz ne olursa olsun, o meslek sizleri bir araya getiriyor. Kendinize hobi edinin, ben fotoğraf çekiyorum. Genç arkadaşlarım ruhunuz daralmasın. Yabancı diliniz olsun, dünyada yabancı dil çok önemli bir yere geldi. Sistemi bozulan adam, beklentisi bozulan adam kızıyor, darılıyor. Bırakın rahatsız olan olsun, bizim ruhumuz var. Çanakkale'de ilçe kongrelerimiz yapıldı. İl başkanlığımızın ataması yapılacak, Çanakkale'deki gazeteci arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu yanlış işler yapıyorlar. Bizim duruşumuz net olacak, kimseye prim vermeyeceğiz."