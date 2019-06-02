AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından iftar

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda partililer bir araya geldi.

Kepez sahil yolunda bulunan bir restoranda düzenlenen iftara AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız ve çok sayıda partili katıldı. Samimi bir havada geçen programda ilahiler seslendirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası dualar edilerek, okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. İftarın ardından bir konuşma yapan Milletvekili Jülide İskenderoğlu, düzenlenen organizasyon sebebiyle AK Parti Çanakkale İl Başkanlığına teşekkür ederek, "Bugün burada soframızı sizinle paylaştığımız için kıvanç duyuyoruz. Ramazan ayı, hepimizin paylaşmak ve arınmak için beklediği özel bir ay. Rabbim inşallah tuttuğunuz oruçlarınızı, yaptığınız iyilikleri, ettiğiniz duaları kabul etsin" şeklinde konuştu.

"Allah sevdiklerimizle beraber Ramazan Bayramı'nı değerlendirmeyi bizlere nasip etsin"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan ise, çok özel bir gecede teşkilat olarak bir araya geldiklerini ifade ederek, "Çanakkale ziyaretlerimize seçimden sonra bir ara verdik. Çünkü çok önemli kararların alındığı, stratejik çalışmaların yapıldığı bir dönem oldu. Bu çalışmaların karşılığını inşallah kısa süre içerisinde hem Meclisimizde hem de ülkemizin her tarafında görmeye başlayacağız. Geçen gece Kadir Gecesi'ydi. Bu sebeple tüm teşkilatımızın ve Çanakkalelilerin Kadir Gecesi'ni de tebrik ediyorum. Artık Ramazan Bayramı'na ulaşıyoruz. Allah sevdiklerimizle beraber Ramazan Bayramı'nı en iyi şekilde değerlendirmeyi bizlere nasip etsin. Allah sağ salim olarak bir sonraki Ramazan ayına ulaşmayı da bizlere nasip etsin" dedi.

Türkiye'nin iç ve dış gündemini de değerlendiren Turan, Türkiye'nin güvenliği için S-400 alımını aynı kararlılıkla değerlendirmeye devam ettiklerini vurguladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA