AK Parti Çamlıdere İlçe Başkanlığına Osman Erkan Parmaksız yeniden seçildi
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AK Parti Çamlıdere İlçe Başkanlığına Osman Erkan Parmaksız yeniden seçildi

24.10.2020 19:47 | Son Güncelleme: 24.10.2020 19:51
AK Parti Çamlıdere İlçe Başkanlığına Osman Erkan Parmaksız yeniden seçildi

AK Parti Çamlıdere İlçe Kongresi'nde Osman Erkan Parmaksız, yeniden ilçe başkanı seçildi.

AK Parti Çamlıdere İlçe Kongresi'nde Osman Erkan Parmaksız, yeniden ilçe başkanı seçildi.

AK Parti Çamlıdere İlçe Teşkilatı'nda 7. Olağan Kongre süreci tamamlandı.

Parmaksız, 240 oy alarak yeniden ilçe başkanı oldu.

Kongreye AK Parti milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan, Orhan Yeğin, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Arife Polat Düzgün, İl Başkanı Hakan Han Özcan ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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