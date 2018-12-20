AK Parti Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Demir, Tekkeköy'ü Ziyaret Etti

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, Tekkeköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Demir, beraberinde AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleriyle seçim çalışmalarına Tekkeköy'de devam etti.

Burada vatandaşların yanı sıra muhtar ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Demir, Tekkeköy'ün gelişiminde son 15 yılda önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Demir, ilçenin birçok alanda geliştiğine işaret ederek, "İlçemiz bugünkü haliyle Samsun'un sanayi ve ticaret merkezi olmuştur. Bununla birlikte Samsun ise Karadeniz'in, Sinop'tan Artvin'e kadar bir çekim ve cazibe merkezidir. AK Parti döneminde yapılan yatırımlar sonucu ise sporun da kalbi haline geldik. Bu yatırımlarda en yüksek payı Tekkeköy ilçemiz almıştır. Şimdi ise alt yapı sorunlarını çözmek ve Tekkeköy'ü yıldızı parlayan bir bölge haline getirmek boynumuzun borcudur." dedi.

Muhtarların sorunlarını da dinleyen Mustafa Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesini istişare ile yönetmek istediklerini, koltuğunda oturan değil arazide konunun taraflarıyla sorunları çözen bir belediye başkanı olacağını vurguladı.

Kaynak: AA