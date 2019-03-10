AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hıdır, Projelerini Tanıttı

Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, Muğla merkez ve ilçeleri için hazırladıkları projelerini kamuoyuyla paylaştı.

Hıdır, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonunda gerçekleşen tanıtım programındaki konuşmasında, kentin çehresini değiştirecek projeler hazırladıklarını vurguladı.

Hıdır, projelerinde doğanın yanı sıra çocukların, kadınlar, yaşlılar, gençler ve engellilerin toplumun her kesiminin düşünüldüğünü kaydetti.

Muğla'da tarımda markalaşma süreci başlatacaklarını belirten Hıdır, kentte tarımsal ve hayvansal tüm ürünlerin bir marka altında toplanacağını vurgulayarak, ürünlerin üreticiden alınarak entegre tesislerde işlenecek satışa hazır hale getirileceğini, tüm pazarlama ve lojistik desteğin sağlanacağı şirkette Muğlalı üreticilerin de hissedar olacağını ifade etti.

Hıdır, Muğla ve ilçelerinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri şu şekilde sıraladı:

"Mutlu Anneler Mutlu Aileler, Çorba Çeşmesi, Temiz Evler, Açık Pazar Yerinde Bebek Odaları, Sokak Hayvanları, Whatsapp İletişim Hattı, Büyükşehir Sanat ve Meslek Kursları, Esnaf Yabancı Dil Öğreniyor, Büyükşehir Çocuk Meclisi, Mahalleme Havuz Geldi, Çocuk Kulübü, Bilgi Evleri, Kariyer, Rehberlik, Eğitim ve Danışma Merkezi, Akıllı Teknoloji, Lise Yaz Kampı, Ulu Çınarlar, Down Kafe, Engelli Evleri, Ben Hergün Varım, Modern Çöp Depolama Tesisleri, Kanalizasyon, yerel mimariye uygun Tek Tip Muhtarlık ve Tek Tip Taksi Yaşayan Yörük Köyü, Hızlı Feribot, Termal Turizm, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Dalaman'a yat kruvaziyer limanı, Millet Bahçesi, Menteşe'ye Yeni Şehir Stadyum."

Menteşe kent merkezinde bin 500 araç kapasiteli yeraltı otoparkı ile kent girişlerinde üst geçit projelerini katılımcılara anlatan Hıdır, tüm ilçelerimizde doğalgaz çalışmalarının biran önce hayata geçeceğini dile getirdi.

Sandras Suyu projesinin yatırım programına alınarak bu yıl hayata geçirileceğini vurgulayan Hıdır, Köyceğiz'de botanik bahçesi, Akyaka'da dizi ve film yapımcılarının kullanacağı Uluslararası Sinema Platformu kuracaklarını anlattı.

Hıdır, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için de Sosyal Market projesini hayata geçireceklerini ifade etti.

Proje tanıtım toplantısına, AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, ilçe belediye başkan adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA